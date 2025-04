Les droits de douane annoncés par Trump font peser un risque important pour l’économie mondiale

Les droits de douane annoncés, le 2 avril 2025, par le Président américain Donald Trump sur les importations aux États-Unis, font peser un risque important sur les perspectives internationales dans un contexte de croissance atone, a averti la Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva.

Elle a mis l’accent sur la nécessité d’éviter des décisions susceptibles de nuire davantage à l’économie mondiale tout en appelant les États-Unis et ses partenaires commerciaux à œuvrer de façon constructive à résoudre les tensions commerciales et à réduire l’incertitude, selon un communiqué publié, récemment, par le FMI.

«Nous sommes encore en train d’analyser les conséquences macroéconomiques des mesures douanières annoncées », a également souligné Georgieva. Et d’annoncer que les résultats des analyses des Perspectives de l’économie mondiale seront publiés à l’occasion des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale(BM) qui se tiendront à la fin du mois.

L’économiste et ancien ministre du Commerce, Mohsen Hassan, a indiqué le 3 avril 2025, dans une interview accordée à l’Agence TAP, que la décision du Président américain, Donald Trump, relative à l’augmentation des droits de douane sur les importations en provenance de divers pays du monde, aura un impact direct limité sur la Tunisie, contrairement aux impacts indirects, qui seront à la fois positifs et négatifs ».

Il a estimé que ces mesures protectionnistes, annoncées par Trump, stipulant l’accroissement des droits de douane, pour atteindre 28% sur les marchandises importées de la Tunisie, s’inscrivent dans le cadre d’une guerre commerciale qui aura un impact négatif sur l’économie à l’échelle mondiale et aussi sur l’économie nationale, au vu que la Tunisie se trouvera dans l’obligation de limiter ses exportations vers les Etats-Unis, notamment les dattes, l’huile d’olive et le textile.

Toutefois, il a considéré que l’impact direct de ces mesures protectionnistes sur l’économie et la balance commerciale tunisiennes sera minime, étant donné que le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays est faible, en comparaison avec d’autres pays.

L’économiste a souligné que la balance commerciale avec les Etats-Unis a enregistré, au cours de l’exercice 2024, un excédent en faveur de la Tunisie, s’élevant à 215,8 millions de dinars (MD), ajoutant que la valeur des exportations tunisiennes vers les Etats-Unis s’est élevée à 360 MD, alors que la valeur des importations avoisine les 480 MD, à fin février 2025.

