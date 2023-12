Les  drones au secours de la lutte  contre le changement climatique

Des agriculteurs tunisiens s’efforcent de s’adapter aux années de sécheresse et aux conditions météorologiques irrégulières causées par le changement climatique.

« Les saisons ne sont plus ce qu’elles étaient avant, lorsque nous savions exactement quoi faire », a déclaré l’agriculteur Yassine Gargouri, notant que les températures peuvent désormais commencer à grimper dès le mois de mai, tandis qu’en août, il y a eu des pluies d’été inhabituelles.

Il a engagé la start-up RoboCare pour scanner les arbres depuis les airs et évaluer leur niveau d’hydratation, la qualité du sol et leur état de santé général, afin d’éviter des dommages irréversibles.

La technologie « nous fournit des informations sur la quantité d’eau dont chaque plante a besoin, ni plus ni moins », a-t-il déclaré, cité par l’AFP dans un reportage relayé par le groupe de médias Barron’s.

L’utilisation des technologies modernes dans l’agriculture est globalement en hausse, y compris en Afrique du Nord, où les pays figurent parmi les 33 pays les plus touchés par le stress hydrique, selon l’Institut des ressources mondiales.

RoboCare, qui emploie une dizaine de personnes, est la seule entreprise en Tunisie, selon sa fondatrice Imen Hbiri, à utiliser des drones pour aider les agriculteurs à lutter contre les effets du changement climatique et à réduire les coûts, les pertes de récoltes et la consommation d’eau.

« Le recours aux technologies modernes dans le secteur de l’agriculture est devenu inévitable », explique cette fille du terroir qui connaît bien les limites des méthodes agricoles existantes.

Désormais, en quelques clics, elle peut accéder à des scanners qui détectent les signes de maladie ou de malnutrition avant qu’ils ne soient visibles à l’œil nu.

Sur l’écran, les champs apparaissent en images RVB (rouge, vert, bleu) : plus les plantes sont vertes, plus elles sont en bonne santé.

Les agriculteurs peuvent alors utiliser des arroseurs remplis de médicaments montés sur les drones pour cibler les plantes malades avec plus de précision et donc moins de frais.

« En nous appuyant sur cette technologie, nous pouvons économiser jusqu’à 30 % de la consommation d’eau et réduire d’environ 20 % le coût des engrais et des médicaments, tout en augmentant la production agricole de 30 % », a expliqué Hbiri.

Une technologie d’avenir

Gargouri, qui consacre environ 80 % de son budget aux engrais et autres remèdes, estime que cette technologie représente l’avenir.

« Nous devons nous adapter à ces bouleversements », ajoute-t-il. « C’est le défi de demain.

La Tunisie connaît actuellement sa huitième année de sécheresse (dont quatre consécutives) de ces dernières années, selon son ministère de l’agriculture.

Les barrages du pays, qui constituent la principale source d’eau potable et d’irrigation des cultures, ne sont actuellement remplis qu’à environ 22 % de leur capacité.

Et une vingtaine de barrages, situés pour la plupart dans le sud, ont été complètement mis hors service.

Dans les pays voisins, la pénurie d’eau est également un problème majeur.

Le Maroc, où l’agriculture représente 13 % du produit intérieur brut, 14 % des exportations et 33 % des emplois, a connu en 2022 la pire sécheresse de ces quarante dernières années.

Seuls trois pour cent environ des quelque deux millions d’agriculteurs marocains utilisent les nouvelles technologies dans leurs champs, selon la directrice du centre numérique du ministère marocain de l’Agriculture.

Une étude menée par le ministère a révélé que l’utilisation de drones pour arroser les cultures pourrait permettre d’utiliser « moins de 20 litres d’eau pour irriguer un hectare, contre près de 300 litres » avec les méthodes traditionnelles, a-t-elle ajouté.

De même, le ministère algérien de l’Agriculture a déclaré qu’il utilisait des drones et des images satellite pour la cartographie « afin d’optimiser l’utilisation des terres agricoles en évaluant leurs caractéristiques et leur aptitude à la production », ont rapporté les médias locaux.

Un écueil juridique

Toutefois, pour que l’utilisation de ces technologies se généralise, Imen Hbiri estime que la loi doit être modifiée en Tunisie et que la sensibilisation doit être renforcée.

L’Algérie, le Maroc et la Tunisie interdisent l’utilisation de drones sans permis, qui, dans le cas d’utilisations commerciales, peut prendre des mois à être délivré.

Hbiri espère que les autorités aideront les jeunes entreprises à toucher davantage d’agriculteurs, car elle estime que « seuls 10 % des agriculteurs tunisiens dépendent de ce type de technologie ».

« Nous voulons concentrer notre travail sur l’utilisation de la technologie et ne pas consacrer du temps et des efforts à des questions administratives et à des déplacements entre les départements et les banques, ce qui ralentit nos progrès », a-t-elle déclaré.