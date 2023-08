Les effets du commerce sur les marchés du travail segmentés par genre, selon la BM

Malgré les efforts visant à promouvoir l’égalité des sexes au niveau de la main-d’œuvre, les préjugés, les normes sociales et les préférences individuelles peuvent entraver une mobilité optimale entre les secteurs. Cela peut se traduire par des travailleurs de deux sexes effectuant des tâches différentes et gagnant des salaires différents, même dans les pays où les niveaux d’égalité de genre sont élevés. Les chocs économiques, tels que les chocs commerciaux, peuvent encore exacerber ces schémas différenciés selon le sexe, en particulier sur les marchés intérieurs présentant des niveaux élevés de segmentation entre les sexes.

Un choc positif sur un secteur à forte intensité masculine devrait diminuer le rapport agrégé de la main-d’œuvre féminine par rapport à la main-d’œuvre masculine et théoriquement réduire les salaires des femmes par rapport aux hommes, conclut à cet égard une étude de la Banque mondiale, qui a utilisé la Tunisie comme cas de pays ayant connu des chocs commerciaux internationaux concentrés dans les industries à forte intensité masculine et un marché du travail considérablement segmenté par sexe. Certains secteurs, comme le textile, comptent plus de 70 % de femmes dans la population active, tandis que d’autres, comme les mines, comptent moins de 10 % de femmes dans la population active.

Les auteurs de l’étude ont noté l’existence d’une « relation négative entre la croissance des exportations et la part initiale des femmes dans l’emploi. Par exemple, la fabrication de textiles et de textiles, le secteur avec la plus grande part de l’emploi féminin, a connu une croissance négative des exportations au cours de la période 2006-16 ». À l’inverse, les secteurs où la part de l’emploi masculin est plus élevée ont, en moyenne, contribué positivement à la croissance des exportations. Dans le contexte du modèle sur lequel ont travaillé les experts, « cette première analyse suggère que la Tunisie a probablement dû faire face à une augmentation de la demande étrangère pour les biens à forte intensité masculine plutôt que féminine.

La segmentation par sexe des marchés du travail peut réduire la participation des femmes au travail même lorsque les exportations augmentent. L’étude confirme que, dans ce cas, une augmentation des exportations des industries à forte intensité masculine a réduit le ratio d’emploi des femmes par rapport aux hommes. Une augmentation de 1 milliard de dollars EU des exportations a entraîné une diminution moyenne de 6,8 points de pourcentage de l’emploi des femmes par rapport aux hommes ; l’emploi féminin diminuant de 7 903 et l’emploi masculin augmentant de 2 418 (bien que seul le coefficient pour les femmes soit statistiquement significatif).

L’exportation inversement proportionnelle au travail féminin !

Les ménages peuvent avoir remplacé l’offre de main-d’œuvre masculine par la main-d’œuvre féminine, optimisant les quantités de main-d’œuvre féminine et masculine dans un marché du travail segmenté par sexe, selon l’hypothèse de modèle. La majeure partie de la variation de l’emploi féminin à la suite de chocs de demande étrangère provenait des travailleuses mariées; en moyenne, une augmentation de 1 milliard de dollars EU des exportations a entraîné la réduction de 4 605 emplois chez les femmes mariées et de 2 501 emplois chez les femmes célibataires.

Ceci est cohérent avec les personnes optimisant les tâches entre les individus au sein du ménage et avec l’hypothèse principale retenue.

Les décideurs doivent être conscients que les politiques commerciales et de développement sectoriel peuvent affecter différents groupes, y compris les hommes par rapport aux femmes, différemment, recommande la Banque mondiale.

Les suggèrent que les chocs de demande étrangère, y compris ceux résultant des politiques commerciales, peuvent affecter différemment les hommes et les femmes, selon les secteurs concernés. En Tunisie, un pays où le degré de segmentation des sexes sur les marchés du travail est élevé, les chocs de la demande étrangère ont été relativement plus importants dans les secteurs à forte intensité masculine, induisant une diminution du ratio d’emploi des femmes par rapport aux hommes.

Les impacts du commerce sur les marchés du travail locaux sont contextuels (à la fois dans le temps et dans l’espace) et médiatisés par les institutions locales. La segmentation des sexes sur les marchés du travail peut réduire à quel point l’augmentation des exportations peut améliorer l’égalité des sexes. Les décideurs politiques doivent en être conscients et promouvoir des changements dans les normes et les institutions qui entraînent une segmentation nationale des sexes sur les marchés du travail. Les politiques qui promeuvent l’équité entre les sexes ont un avantage immédiat et peuvent aider à maintenir les progrès en matière d’égalité des sexes lorsque les changements économiques, y compris les changements commerciaux, modifient l’économie locale, conclut l’étude.