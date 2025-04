Les électeurs du parti démocrate demandent de conditionner l’aide américaine à Israël 

Selon un nouveau sondage, 71 % des électeurs des primaires du Parti démocrate pensent que « les États-Unis devraient restreindre l’aide militaire à Israël jusqu’à ce qu’il mette fin aux attaques contre les civils à Gaza, soutienne les droits des Palestiniens et s’engage dans un processus de paix à long terme ».

Vingt pour cent ont déclaré que les États-Unis devraient continuer à fournir une aide militaire à leur allié tout en exhortant Israël à réduire les dommages causés aux civils, selon l’enquête, qui a été menée par Zeteo et Data for Progress.

Les États-Unis fournissent chaque année à Israël un soutien militaire d’au moins 3,8 milliards de dollars, un montant qui a été multiplié plusieurs fois depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza.

Les administrations américaines successives se sont efforcées de protéger Israël des critiques et de la responsabilité dans les forums internationaux, notamment en opposant leur veto aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies contre les abus israéliens.

L’ancien président des États-Unis, Joe Biden, a essuyé de nombreuses critiques de la part de la base de son parti démocrate pour la politique de son administration à l’égard de Gaza, ce qui lui a valu le surnom de « Joe le génocidaire ».

