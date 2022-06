Les Emirats prêts à  de nouvelles opportunités de coopération et d’investissement en Tunisie

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, mardi, au palais de Carthage, Cheikh Chakhbout bin Nahyan Al Nahyan, membre du cabinet et ministre d’État au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des Emirats Arabes Unis.

Le président de la République a remercié les Émirats arabes unis pour leur soutien à la dans divers domaines et de se tenir à ses côtés, sur la base de la conviction partagée de la profondeur des relations historiques existant entre les deux pays et de la nécessité de renforcer davantage et diversifier ces liens fraternels dans l’intérêt des deux peuples frères, souligne un communiqué de la Présidence.

Le chef de l’Etat a également passé en revue les efforts inlassables de la Tunisie pour créer un climat d’investissement approprié, et a exprimé sa volonté de construire des partenariats prometteurs et de nouveaux investissements avec les EAU dans la prochaine phase, ainsi que de renforcer la coopération économique et d’élever le niveau des échanges et de la coopération technique, dans le but d’améliorer les relations bilatérales au plus haut niveau.

Pour sa part, Cheikh Chakhbut bin Nahyan Al Nahyan a souligné que son pays que son pays tient à continuer de soutenir le travail sincère du président au profit du peuple tunisien, ajoute la même source.

Il a réaffirmé l’engagement historique de son pays à se tenir aux côtés de la Tunisie et à la soutenir ainsi que ses efforts de développement et à développer une action commune, croyant en l’unité de destin.

Cheikh Chakhbout bin Nahyan Al Nahyan a également indiqué que la Tunisie dispose de tous les facteurs qui stimulent l’investissement, et a exprimé la pleine disponibilité de son pays à discuter de nouvelles opportunités de coopération et d’investissement en Tunisie dans les domaines d’intérêt commun.