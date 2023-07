Les entrepreneurs verts  par-devers  tracas et embûches

La Tunisie, l’Égypte et le Liban, comme beaucoup d’autres pays dans le monde, sont confrontés à une série de défis environnementaux tels que le changement climatique, l’épuisement des ressources et la pollution. Ces défis ont des implications significatives pour le bien-être de leurs populations et la durabilité de leurs écosystèmes.

L’adoption et la promotion d’entreprises vertes peuvent jouer un rôle essentiel pour relever ces défis et promouvoir le développement durable, affirme une étude financée par l’Union Européenne. Les entreprises vertes, qui se caractérisent par l’importance qu’elles accordent à la durabilité environnementale et à la responsabilité sociale, proposent des solutions et des technologies innovantes qui réduisent les émissions de carbone, préservent les ressources et créent des emplois verts. En soutenant et en promouvant ces entreprises, ces trois pays ne se contenteront pas d’atténuer les risques environnementaux, ils ouvriront également de nouvelles perspectives économiques, renforceront la sécurité énergétique et amélioreront le bien-être général de leurs citoyens. Il est donc impératif que les décideurs politiques, les parties prenantes et les investisseurs accordent la priorité à la croissance et au développement des entreprises vertes et les soutiennent activement.

Il est essentiel que les décideurs politiques prennent des mesures immédiates. Tout d’abord, il est nécessaire d’établir un cadre politique favorable qui incite et récompense les pratiques durables, par exemple en offrant des incitations fiscales, des aides et des subventions aux entreprises vertes. Deuxièmement, les décideurs politiques doivent donner la priorité au développement des infrastructures d’énergie renouvelable et permettre l’accès à des options de financement spécifiquement adaptées aux entreprises vertes. Enfin, il est nécessaire de renforcer la collaboration et le partage des connaissances entre les agences gouvernementales, les parties prenantes de l’industrie et les entreprises vertes afin de faciliter le renforcement des capacités, le transfert de technologies et l’innovation dans le secteur vert.

Triptyque rédhibitoire

L’un des principaux défis est l’insuffisance de la volonté politique de donner la priorité aux solutions durables et de les mettre en œuvre. Sans un engagement fort de la part des décideurs politiques, il devient difficile de créer un environnement propice à la prospérité des entreprises vertes.

En outre, la bureaucratie et la paperasserie constituent des obstacles importants pour les entreprises vertes. Des procédures administratives lourdes et des réglementations excessives peuvent ralentir la création et le fonctionnement de ces entreprises, ce qui les empêche de naviguer dans le système et d’atteindre leurs objectifs.

L’accès au financement et à l’information est un autre défi majeur. Les entreprises vertes ont souvent du mal à obtenir les ressources financières nécessaires pour investir dans des technologies et des pratiques durables. La méconnaissance des possibilités de financement disponibles et l’accès limité aux informations pertinentes ne font qu’exacerber ce problème.

En outre, l’application des réglementations environnementales est souvent inadéquate, ce qui compromet l’égalité des chances pour les entreprises vertes. Lorsque les réglementations ne sont pas appliquées de manière efficace, les entreprises qui adoptent des pratiques non durables peuvent bénéficier d’un avantage concurrentiel par rapport à leurs homologues écologiques.

Manque de transparence

En Tunisie, le paysage des entreprises vertes est caractérisé par une diversité d’acteurs et de nombreux programmes et organisations dédiés à la promotion de l’entreprenariat (le Start-up Act en est un exemple). Cependant, l’un des principaux défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs verts est le manque de transparence dans le traitement des dossiers de création d’entreprises vertes.

La transparence est cruciale pour favoriser un environnement favorable aux entreprises vertes. Elle garantit l’équité, la responsabilité et l’égalité des chances pour tous les entrepreneurs qui cherchent à créer et à exploiter des entreprises durables, et elle est essentielle dans la lutte contre l’écoblanchiment.

Il existe un nombre croissant de programmes et d’initiatives visant à stimuler l’entreprenariat vert et durable dans la région, mais de nombreux entrepreneurs trouvent le processus d’octroi de subventions lourd et hésitent à se porter candidats.