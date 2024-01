Les entreprises industrielles en butte à 3 écueils majeurs

Les chefs d’entreprises ne sont pas gagnés par l’optimisme s’agissant du nombre de salariés dans leurs établissements, au cours du quatrième trimestre 2023, selon les résultats de l’enquête d’opinion des chefs d’entreprises industrielles sur l’état et les perspectives de l’activité de leurs établissements « Quatrième trimestre 2023 », publiée par l’Institut national de la statistique.

L’enquête, menée du 15 novembre 2023 au 10 janvier 2024 auprès d’un échantillon de 1 013 chefs d’entreprises, montre que le solde d’opinions concernant l’évolution du nombre de salariés a continué de diminuer au cours du quatrième trimestre 2023 à 4%, (contre 1% au troisième trimestre), suivant ainsi une approche décroissante et marquante en 2023. Cette courbe devrait également se poursuivre au cours du premier trimestre de 2024.

Le solde d’opinion des propriétaires d’entreprises est défini comme la différence entre le pourcentage d’entreprises qui déclarent une évolution positive (augmentation de la situation générale, de la production ou de la demande) et le pourcentage d’entreprises qui déclarent une évolution négative (diminution de ces variables). Les entreprises qui font part de stabilité n’ont aucune influence sur le calcul de l’indice.

Dans le même contexte, l’enquête de l’INS montre une stabilité du solde des opinions liées à la situation générale du secteur industriel au cours du quatrième trimestre 2023, par rapport au troisième trimestre de la même année.

Il s’attend à une relative stabilité du solde des opinions sur la situation générale au cours du premier trimestre 2024, de l’ordre de 30% contre 33% au cours du dernier trimestre 2023.

L’enquête a également montré une stabilité concernant le niveau de la production industrielle au cours du quatrième trimestre 2023, par rapport au troisième trimestre de la même année. Le solde d’opinion est relativement stable au regard de la production industrielle attendue au cours du premier trimestre 2024, par rapport au dernier trimestre 2023.

Les industries chimiques en tête

L’évaluation des chefs d’entreprises sur la production industrielle s’est améliorée au cours du dernier trimestre 2023 pour les industries chimiques, mécaniques et électriques, tandis que le solde d’opinions a diminué en ce qui concerne les industries agroalimentaires et les industries du textile et de l’habillement. En revanche, le solde d’opinion est resté stable pour les matériaux de construction, la céramique, le verre et diverses industries manufacturières. En ce qui concerne le premier trimestre 2024, le bilan des avis des chefs d’entreprises, concernant la production industrielle attendue dans les industries agroalimentaires, a montré une amélioration significative, par rapport à la stabilité du solde pour les industries mécaniques, électriques, chimiques et manufacturières.

L’opinion sur la production dans les industries des matériaux de construction, de la céramique, du verre, du textile, de l’habillement et du cuir devrait diminuer.

Le pourcentage des entreprises ayant déclaré avoir rencontré des difficultés au cours du dernier trimestre de 2023 est passé à 54 %, contre 51,5 % au troisième trimestre.

L’approvisionnement en matières premières, les difficultés de commercialisation et la baisse de la demande restent les principaux obstacles auxquels ces entreprises disent avoir fait face.

Le solde des opinions liées à la demande de matériaux industriels au cours du quatrième trimestre 2023 a également montré qu’elle a atteint 10 % contre 8 % au troisième trimestre.

En ce qui concerne la demande attendue, l’enquête d’opinion auprès des chefs d’entreprises des industries manufacturières montre une baisse du solde de la demande attendue pour le premier trimestre 2024.

La même appréciation s’applique au solde d’opinions lié à la demande externe de produits industriels, au cours du quatrième trimestre de l’année dernière, par rapport au troisième trimestre, accompagné de l’anticipation d’une baisse du solde d’opinions sur cet aspect au cours du premier trimestre 2024.

Les résultats de l’enquête sur les opinions des chefs d’entreprises industrielles sur leur appréciation de l’évolution des prix des matières premières montrent une légère hausse du solde des prix au quatrième trimestre 2023 avec une baisse de l’indice d’évolution des prix attendu pour le premier trimestre 2024.