121 entreprises industrielles ont fermé portes en un an

Selon « EcoWeek » du Think-Tank indépendant « TEMA » de l’économiste tunisien Hachemi Alaya, « les fermetures de sites industriels continuent : 13 au T3-2022 par rapport au second trimestre et 121 en une année, dont 44 sont « totalement exportatrices ». Sur les 121 entreprises industrielles qui fermé définitivement, 24 sont en partenariat avec l’Italie et 9 avec l’Allemagne. En revanche, et bien que la tendance soit à la baisse (36 entreprises en partenariat avec des partenaires français ont fermé depuis l’année 2019), l’APII a recensé 3 nouvelles joint-venture tuniso-françaises cette année ».

L’auteur, ajoute que « depuis l’année de la pandémie, ce sont 433 entreprises industrielles (entre T3-2022 et T3-2019) qui ont mis la clé sous la porte dont la moitié (212) sont « totalement exportatrices ». Cette mortalité a frappé particulièrement le secteur du textile & de l’habillement : 138 sites ont disparu. En fait, toutes les activités industrielles ont été concernées par les fermetures comme l’indique le graphique ci-contre. Cette hécatombe a aussi frappé toutes les régions qui concentrent l’essentiel de l’industrie tunisienne. Le phénomène est particulièrement patent dans la région du Nord-Est (qui englobe le Grand-Tunis) ; région qui concentre 42,7% des sites industriels mais aussi plus de la moitié des sites industriels qui ont disparu : 111 sur 121 ».