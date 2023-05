Les entreprises italiennes implantées en Tunisie étoffent leur arsenal de formation 

Dans le cadre de l’appui à la coopération tuniso-italienne dans le domaine de la formation professionnelle et de l’emploi, et dans le but de répondre aux besoins des entreprises italiennes implantées en Tunisie, s’est tenue , mercredi , au ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle, une séance de travail consacrée au suivi de la mise en œuvre du projet visant à répondre aux besoins des entreprises économiques italiennes basées en Tunisie et estimées à 300 emplois ,dans un premier temps, au profit des titulaires de diplômes supérieurs, parmi 6000 emplois, et qui devraient être pourvues en 2023.

Cette session s’inscrit dans le cadre de la communication avec la journée d’information régulière du vendredi 28 avril 2023 par l’Ambassade d’Italie en Tunisie, en partenariat avec le ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle, et celui des Affaires étrangères, de l’immigration et des Tunisiens de l’extérieur et la Chambre Tuniso-Italienne de Commerce et d’Industrie, pour annoncer de nouveaux projets de coopération dans le domaine de la formation professionnelle et de l’emploi et répondre aux besoins des entreprises économiques italiennes implantées en Tunisie en termes de compétences et de main-d’œuvre.

Il faut, en effet, rappeler que le taux de chômage en Tunisie a augmenté au cours du premier trimestre 2023 pour atteindre 16,1%, contre 15,2% au cours du quatrième trimestre 2022, selon des données publiées récemment par l’Institut national de la statistique.

Ont été unanimement saluées la méthodologie de coordination entre les deux parties et la rapidité de la performance pour diagnostiquer les besoins immédiats des institutions italiennes implantées en Tunisie. Les services du ministère et es structures ont assuré de leur disposition à fournir toutes les conditions pour répondre à ces besoins à travers les services disponibles dans le domaine de la formation professionnelle de base, continue et à court terme, de l’accompagnement, de l’information, de la réhabilitation et de la préparation des compétences pour entrer sur le marché du travail.

Des mécanismes de coordination directe

A cette occasion, une présentation détaillée a été faite sur ce qui a été réalisé pour mettre en œuvre ce projet par les différents bureaux de l’emploi et du travail indépendants qui ont entrepris des opérations de coordination directe avec les entreprises économiques italiennes établies dans leurs régions.

Un certain nombre de propositions ont été simplifiées pour surmonter certaines des difficultés de mise en œuvre, notamment la coordination avec les services de l’Agence tunisienne pour la formation professionnelle concernant certaines sous-spécialités qui ne sont pas disponibles et la coordination avec les entreprises bénéficiaires pour sécuriser les opérations de formation au sein des entreprises privées avec l’appui des services de l’Agence tunisienne pour la formation professionnelle.

Le président du Bureau a souligné la nécessité de valoriser cette expérience modèle à travers la mise en œuvre du processus d’accompagnement, de suivi et d’évaluation des différentes étapes de réalisation de l’Observatoire national de l’emploi et des compétences, et il a été convenu que l’équipe de travail conjointe prendra en charge l’avancement de l’achèvement des processus de diagnostic des besoins en compétences et en main-d’œuvre et travaillera à y répondre avec la rapidité et l’efficacité requises.