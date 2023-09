Le projet «STAND UP» : Le périple des déchets textiles

Les usines textiles tunisiennes, comptant environ 1800 entreprises, produisent de grandes tonnes de déchets et épuisent les eaux souterraines, et malgré l’importance économique du secteur et les revenus financiers qu’il procure qui ont dépassé 5 milliards de dinars au cours du premier semestre en 2023, ses effets demeurent néfastes sur l’ environnement

Selon une étude publiée par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l’industrie du textile et de l’habillement en Tunisie produit annuellement 31 mille tonnes de déchets textiles avant consommation, alors que de nombreuses expériences modèles ont montré que les déchets peuvent être détournés vers d’autres projets industriels et ainsi fournir et créer des emplois supplémentaires et de ce fait, réduire les déchets.

Compte tenu de l’importance de la question- de nombreux pays européens privilégiant les produits qui respectent les normes environnementales-, plusieurs unités industrielles ont salué le projet « STAND Up » visant à développer l’économie circulaire dans l’industrie textile tunisienne, un programme supervisé par le Centre technique de tissage, en coopération avec le Centre d’activités régionales du PNUE/Plan d’action méditerranéen pour la consommation et la production durables et le Centre international de Tunis pour les technologies environnementales.

Dans une déclaration à African Manager, la directrice générale du Centre international de technologie environnementale de Tunis, Kmaira Ben Jannet Mzali, a indiqué que le projet « STAND Up », qui a été annoncé mardi 19 septembre 2023, est une étape importante pour stimuler le secteur afin de réduire l’impact environnemental des usines textiles, notant qu’il rassemble 3 pays, à savoir la Tunisie, le Liban et l’Egypte.

Elle a souligné que le textile et l’habillement sont parmi les secteurs les plus consommateurs d’eau et de gaz et causent des quantités importantes de déchets difficiles à éliminer, et les entreprises émergentes participant au programme, lancé il y a près de 3 ans, recherchent des solutions pour réduire le volume de pollution et l’épuisement de l’eau.

Les déchets se transforment en projets

Pour sa part, la coordinatrice du projet, Manel Saida, a déclaré que le Centre international de technologie environnementale de Tunis a coordonné le travail d’un groupe d’entreprises du textile et de la mode qui ont identifié un certain nombre de défis et de problèmes environnementaux qui attendent que des propositions innovantes soient résolues à travers diverses solutions qui peuvent être lancées grâce à des bons ouverts pour l’innovation écologique fournis par le projet.

Les solutions ont été compilées via la plate-forme Open SwitchMed pour l’innovation environnementale, où environ 40 startups ont reçu un financement de 5 mille euros pour préparer et mettre en œuvre des propositions innovantes.

Elle a souligné l’importance de tels projets qui incitent les entreprises industrielles à prendre en compte les aspects sociaux et environnementaux, et a fait savoir que de nombreuses petites entreprises utilisent aujourd’hui des déchets textiles comme matière première pour la fabrication de sacs et de tapis, et qu’ils ont été populaires auprès des consommateurs.

Les exportations permettent d’économiser 5 milliards de dinars

Le secteur du textile et de l’habillement est important compte tenu de son rôle « vital » dans le soutien de l’économie nationale, et sur la base des derniers indicateurs statistiques publiés par le ministère de l’Industrie, ses exportations au cours du premier semestre de cette année ont connu une croissance de 12,20%, enregistrant 5095,8 millions de dinars par rapport à la même période de 2022, avec un taux de couverture de 135%.

Ces résultats ont dépassé la valeur des exportations enregistrées au cours de la même période de 2019 (avant la pandémie du Covid-19) de 24,13% (4105,3 millions de dinars).

Les exportations de juin 2023 ont également connu une croissance du compte en dinar de 6,45%, atteignant 883 millions de dinars.

Alors que la valeur des exportations de pantalons au cours du premier semestre de cette année a enregistré une croissance du compte en dinar de 7,88%, atteignant 1174,3 millions de dinars par rapport à la même période de 2022. Ce dernier représente 27% du total des exportations de prêt-à-porter.

Les pays de l’Union européenne représentent la principale destination des exportations tunisiennes de prêt-à-porter, en particulier vers les marchés français, italien, allemand, belge, portugais et néerlandais, où la valeur des exportations de prêt-à-porter vers l’Union européenne au cours des six premiers mois de 2023 s’est élevée à environ 1225,8 millions d’euros, enregistrant une croissance de 13,22 mois par rapport à la même période en 2022.