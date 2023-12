Les États-Unis appellent Rwanda et RDC à la désescalade

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entretenu séparément avec le président rwandais Paul Kagame et le chef de l’État congolais Félix Tshisekedi. Des discussions au sujet de la situation volatile à la frontière entre les deux pays et la crise humanitaire qui s’est fortement dégradée. Les combats se sont intensifiés ces derniers mois dans le Nord-Kivu entre l’armée congolaise et le M23, rébellion soutenue selon plusieurs rapports onusiens par le Rwanda.

Dans un communiqué, le département d’État américain a confirmé qu’Antony Blinken s’est entretenu par téléphone avec les deux dirigeants. Il a plaidé en faveur d’une solution diplomatique aux tensions entre les deux pays.

Les tensions entre Kinshasa et Kigali sont anciennes, mais elles se sont exacerbées avec le retour en force il y a deux ans du M23, rébellion soutenue, selon plusieurs rapports onusiens, par le Rwanda voisin.

Les combats entre le M23 et l’armée congolaise se sont d’ailleurs intensifiés ces derniers mois au nord de la ville de Goma, dans l’est de la RDC.

Il y a un an, le M23 est même arrivé à quelques kilomètres de la capitale du Nord-Kivu, ce qui a provoqué la fuite de milliers de Congolais.

Aujourd’hui donc, Washington interpelle les deux pays : le chef de la diplomatie américaine exhorte chaque partie à prendre des mesures pour désamorcer la situation, y compris le retrait des troupes de la frontière.

- Publicité-