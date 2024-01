Les États-Unis et la BAD stimulent la production alimentaire en Afrique

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a salué, Côte d’Ivoire, les efforts exceptionnels déployés par le Groupe de la Banque africaine de développement pour aider l’Afrique à se nourrir elle-même et à nourrir le reste du monde.

« Un travail extraordinaire est réalisé pour que l’Afrique se nourrisse elle-même et pour que l’Afrique nourrisse le monde. Je suis convaincu que cela est possible », a déclaré Blinken lors d’une visite organisée à Abidjan par le président du Groupe de la BADt, Akinwumi Adesina. Les deux hommes se sont rencontrés au siège d’AfricaRice, un centre d’excellence panafricain pour la recherche, le développement et le renforcement des capacités rizicoles qui met en œuvre les programmes agricoles de la Banque.

Les USA ont annoncé un nouveau don de 9,5 millions de dollars destiné à soutenir l’initiative Technologies pour la transformation de l’agriculture africaine (TAAT) de la Banque. Ce don, qui s’inscrit dans le cadre plus large de l’initiative mondiale contre la faim du gouvernement américain « Feed the Future », sera utilisé pour la deuxième phase du programme de la Banque (TAAT II) afin d’aider les pays africains à accroître leur production alimentaire, à introduire des technologies intelligentes face au climat et à développer des services de vulgarisation. À ce jour, l’initiative TAAT a déployé des technologies agricoles et des engrais résilients au climat auprès de 13 millions d’agriculteurs africains dans 40 pays, pour aider à stimuler la production et la sécurité alimentaires du continent. Le don de l’USAID contribuera à étendre encore davantage la portée de TAAT II.

Les États-Unis travailleront avec la Banque africaine de développement pour identifier les opportunités de partenariat avec les activités de la Vision for Adapted Crops and Soils (VACS) du département d’État américain et élaborer une stratégie d’investissement.

L’initiative TAAT vise à doubler la productivité des cultures de base, du bétail et de la pêche en mettant des technologies éprouvées à la disposition de plus de 40 millions de producteurs agricoles d’ici à 2025. Cela permettra de produire 120 millions de tonnes supplémentaires de denrées alimentaires.

