Les exportations de GNL algérien augmentent alors que l’Europe cherche à remplacer le gaz russe

Les exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) de l’Algérie ont augmenté au premier trimestre 2023 par rapport à la même période de 2022, enregistrant le taux de croissance le plus élevé parmi les pays arabes, alors que l’Europe cherche à remplacer l’approvisionnement en gaz par gazoduc russe.

Les exportations de GNL de l’Algérie ont augmenté pour atteindre environ 2,8 millions de tonnes au premier trimestre 2023, contre 2,4 millions de tonnes au cours du même trimestre 2022, au cours duquel les exportations étaient inférieures à leurs niveaux habituels, rapporte Oilprice.com, citant l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP).

La plupart des expéditions de GNL de l’Algérie entre janvier et mars 2023 sont allées vers certains des plus grands marchés européens, comme la France, alors que les pays européens accueillent des niveaux record de cargaisons de GNL pour remplacer la perte de l’approvisionnement en gaz des gazoducs russes

Les exportations de GNL de l’Algérie devraient continuer à augmenter car l’expansion du port de Skikda est en voie d’achèvement. Le port agrandi disposera d’un deuxième quai avec une nouvelle station de chargement de GNL adaptée aux super transporteurs de GNL.

Eni, la grande entreprise italienne du secteur de l’énergie, s’est montrée particulièrement active pour garantir à l’Europe un approvisionnement accru en gaz naturel en provenance d’Afrique et a accéléré des projets en Afrique pour répondre à la demande de gaz de l’Europe en l’absence de livraisons par gazoducs russes.

Le mois dernier, Eni a lancé les travaux de construction du premier projet de liquéfaction de gaz naturel en République du Congo, qui devrait fournir du GNL à l’Europe.

Au début de l’année, Claudio Descalzi, directeur général d’Eni, a déclaré dans une interview au Financial Times que l’Europe devrait se tourner vers l’Afrique pour créer un axe énergétique « sud-nord » qui acheminerait le gaz de l’Afrique vers l’UE.

Lors de l’annonce des résultats pour 2022 en février, Descalzi a déclaré : « Au cours de l’année, nous avons pu finaliser des accords et des activités visant à remplacer totalement le gaz russe d’ici 2025, en tirant parti de nos solides relations avec les États producteurs et de notre approche de développement accéléré pour augmenter les volumes en provenance d’Algérie, d’Égypte, du Mozambique, du Congo et du Qatar ».