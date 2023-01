Les grands axes de la réforme culturelle pour la période 2023-2025

Les grands axes de la réforme dans le secteur culturel sont au centre du Plan de Développement triennal, 2023-2025, présenté mardi, lors d’une conférence de presse tenue à la Cité de la Culture à Tunis.

Dans son intervention, la ministre des Affaires Culturelles, Hayet Ketat Guermazi, a annoncé les différentes réformes dont son département a entamé la mise en place. Elle a notamment annoncé la création de » chèque culture « , un dispositif qui a pour but d’encourager à la consommation des produits et services culturels.

La création d’un conseil supérieur de la culture et du patrimoine et le développement des mécanismes de travail du guichet unique dans le cinéma (tournage et numérisation des services) sont au top des réformes en cours.

La ministre a évoqué des réformes qui visent notamment l’amélioration du climat du travail pour les professionnels du secteur cinématographique en lien avec les autorisations de tournage en Tunisie pour les films étrangers.

L’orientation va aussi vers la levée des restrictions sur l’exportation des œuvres d’art plastiques aussi bien que le relèvement du plafond de garantie pour les prêts accordés aux industries culturelles et créatives.

La réforme du secteur culturel s’attèlera surtout sur les industries culturelles et créatives comme étant un levier de développement global et durable et un véritable stimulant pour l’investissement.

La gestion efficace des éléments du patrimoine national, par sa préservation, sa valorisation et sa sauvegarde, est parmi les axes majeurs des réformes culturelles.

L’amélioration de l’infrastructure culturelle et les contenus culturels et créatifs constitue la pierre angulaire de l’action culturelle future et des contenus culturels et créatifs novateurs et à haute valeur ajoutée.

La numérisation culturelle se place au cœur des réformes au niveau des services offerts aux divers acteurs sur la base du principe de la bonne gouvernance. Toutes ces réformes seront régies par un cadre juridique fondateur d’un secteur culturel assez structuré et développé.

La réforme du secteur concerne surtout le développement du cadre juridique pour la gestion adéquate de la Cité de la Culture, située au coeur de la Capitale, et l’exploitation optimales de ses divers pôles.

Placée sous la présidence de la présidente du gouvernement, Najla Bouden, la conférence autour du Plan de Développement 2023-2025 a été ouverte par le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied.

Le volet culturel est l’un des axes majeurs du Plan de Développement 2023-2025 qui accorde un intérêt particulier au volet social à travers des projets d’investissement orientés vers le développement régional équitable.

