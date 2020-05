Les horaires de travail pendant le déconfinement ciblé du 4 au 24 mai

Les horaires de travail pour les agents de l’État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif seront pendant la première période de déconfinement sanitaire ciblé, soit du 4 au 24 mai 2020, comme suit:

Du lundi au vendredi

Première séance : De 8H00 à 13H00

Deuxième séance : De 09H30 à 14H30

Selon un communiqué publié vendredi 1er mai 2020, par les services du ministre d’État auprès du chef du gouvernement, chargé de la Fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, les chefs de département appliqueront les régimes de permanence aux agents pendant les journées et séances de travail.

Le nombre des agents présents au quotidien dans leur lieu de travail ne doit pas dépasser 50 % de l’ensemble des agents, et ce conformément à des listes nominatives dressées à cet effet, précise le communiqué.

Les agents publics devront obtenir une autorisation préalable pour se déplacer à leur lieu de travail, conformément à un modèle préétabli.