Les industriels ballotés entre incertitude et expectative de stabilité

Un grand flou entache, depuis plus d’une année, les opinions des industriels quant à l’évolution de leurs effectifs en raison, selon eux, de la grande incertitude pesant sur le marché d’emploi. Telle est l’une des conclusions que l’on doit regarder comme majeure d’une enquête de l’Institut national de la Statistique sur la situation et les perspectives des entreprises industrielles au cours du 4ème trimestre de 2021.

- Publicité-

Elle est jumelée à une autre : un solde d’opinions stable sur la situation générale du secteur industriel durant la même période, avec une légère baisse du solde sur la situation générale attendue au cours du premier trimestre de 2022.

Il s’y ajoute, au niveau de la production industrielle, une évolution modeste du solde des opinions au cours du quatrième trimestre 2021 par rapport au troisième trimestre de la même année, avec une attente de stabilité au premier trimestre 2022 par rapport au quatrième trimestre 2021.

L’INS rapporte également une hausse du solde des opinions sur le niveau de la demande de matériaux industriels au cours du quatrième trimestre de 2021, par rapport au troisième trimestre de la même année, avec une attente de stabilité lors du premier trimestre de 2022.

S’agissant du niveau de la demande extérieure, l’enquête a fait ressortir une hausse du solde des opinions et il est attendu que cette hausse se poursuive au cours du premier trimestre 2022.

Des difficultés d’approvisionnement en matière premières

Sur un autre plan, une augmentation a été constatée au niveau du pourcentage des entreprises qui déclarent avoir des difficultés à s’approvisionner en matières premières avec une attente d’une hausse de leurs prix.

L’enquête rappelle que le taux des entreprises ayant déclaré avoir des difficultés durant la première moitié de 2020 a atteint 59,4%, soit le pourcentage le plus élevé durant les trois dernières années. Les difficultés de commercialisation et la régression de la demande étaient les difficultés les plus évoquées jusqu’au quatrième trimestre de 2020. A partir du premier trimestre de 2021, ces difficultés ont perdu en importance face à la difficulté de s’approvisionner en matières premières.

Toutefois, les chefs d’entreprises industrielles interrogés ont évoqué une amélioration du taux d’usage de la capacité de production de leurs entreprises depuis le début de 2021 par rapport aux niveaux bas enregistrés en 2020, mais cet usage reste toujours en deçà des niveaux habituels.

Evolution sectorielle de la production industrielle

Pour ce qui est de l’évolution sectorielle de la production industrielle, le solde d’opinions pour le quatrième trimestre de 2021 est en hausse pour les secteurs des industries chimiques, mécaniques et électriques et stable pour le secteur des industries manufacturières et celui des matériaux de construction, de la céramique et du verre. En revanche, le solde d’opinions a régressé pour le secteur du textile, de l’habillement et du cuir ainsi que celui des industries agroalimentaires.

Pour le premier trimestre de 2022, le sondage fait état d’une légère amélioration du solde d’opinions pour les secteurs des industries textiles, de l’habillement et du cuir contre une baisse du solde d’opinions des industriels pour les secteurs des industries agroalimentaires, des industries chimiques et du secteur des matériaux de construction, de la céramique et du verre.