Les ingénieurs observeront une grève générale

Les ingénieurs exerçant dans les institutions et établissements publics comptent observer, mardi, 27 octobre , une grève générale avec présence sur les lieux de travail, afin de revendiquer l’amélioration de leur situation matérielle, a indiqué, vendredi, à Tunis, le président du Conseil de l’Ordre des ingénieurs tunisiens (COIT), Kamel Sahnoun.

Lors d’un point de presse, Sahnoun a appelé le gouvernement à rompre avec la politique d’atermoiement adoptée par les gouvernements précédents et à prendre, « au serieux » le dossier des majorations spécifiques des salaires des ingénieurs du secteur public, afin de leur permettre de faire face à la dégradation du pouvoir d’achat et de stopper leur migration vers l’étranger.

Le chef du département chargé du secteur public au COIT, Chedhi Ben Khelifa a, de son côté, dénoncé l’indifférence et le mutisme des autorités face à ces revendications, malgré, a-t-il dit, les correspondances, qui leur ont été adressées à maintes reprises.

Les ingénieurs exerçant au sein des institutions et établissements publics réclament de bénéficier au même titre que leurs confrères de la fonction publique d’une majoration salariale, a-t-il dit notant cette situation fait craindre une escalade si les revendications ne sont pas satisfaites.

S’appuyant sur une étude menée en 2019, le président du conseil de l’ordre des ingénieurs tunisiens a fait savoir que le salaire annuel de plus de 50% des ingénieurs qui travaillent dans les établissements et institutions publics est plus faible que celui de leurs confrères qui exercent dans la fonction publique.

D’après lui, une autre étude réalisée en 2016 a révélé que la dégradation de la situation des ingénieurs travaillant dans des établissements et institutions publics a favorisé leur migration vers le secteur privé et les établissements étrangers.

Et d’ajouter que si certains ingénieurs travaillant dans certains établissements perçoivent un salaire annuel élévé, c’est en raison des primes spécifiques, dont bénéficient tout le personnel de ces établissements.

