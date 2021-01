Les jardins d’enfants rouvriront leurs portes à partir de cette date !

Le directeur général de l’enfance au ministère de la femme et de l’enfance, Chokri Maatoug, a affirmé que les jardins d’enfants et les crèches fermeront leurs portes à partir de demain, jeudi 14 janvier 2021 jusqu’au dimanche 17 janvier 2021, comme tous les établissements publics et privés et ce, afin d’appliquer le confinement général décidé par le gouvernement.

Il a également appelé les parents concernés par le travail un jour sur deux à garder leurs enfants à la maison, rapporte Mosaique fm.