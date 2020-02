Les missions de recrutement pour le Canada se font à titre gratuit

L’agence tunisienne de coopération technique (ATCT) a souligné lundi dans un communiqué que toutes les missions de recrutement menées en Tunisie pour le Canada et qui sont annoncées sur le portail de l’agence se font à titre gratuit.

L’ATCT a précisé qu’elle est l’unique interlocuteur des principaux partenaires canadiens et qu’elle traite directement avec eux sans aucun intermédiaire.

Elle a, en outre, signalé qu’en aucun cas ses partenaires ou les entreprises participantes ne solliciteront financièrement les demandeurs d’emploi pour l’obtention d’un entretien.

” La convocation à un entretien est basée uniquement sur la valeur de l’expérience et la qualification du demandeur d’emploi mentionnées dans le curriculum vitae “, a indiqué la même source.

L’ATCT a ajouté que si une somme d’argent est demandée au demandeur d’emploi, il peut s’agir de systèmes frauduleux qui n’ont aucun rapport avec l’agence ni avec ses partenaires.

A noter que l’ATCT avait annoncé l’organisation à Tunis du 21 au 24 mars prochain de missions rencontres de recrutement au profit d’entreprises canadiennes dans les spécialités de la santé et de la technologie de l’information.

Selon la même source, les candidats doivent avoir une expérience d’au moins deux ans dans les spécialités demandées sachant que le dernier délai pour la réception des candidatures est fixé au 15 mars.