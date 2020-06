Les moyens de transport interurbains peuvent à partir du 15 juin courant, travailler à leur pleine capacité de transport autorisée, et non plus à 50%, comme auparavant, et ce à l’instar des moyens de transport publics qui ont commencé à partir du 8 juin, à opérer avec leur entière capacité, à l’intérieur d’un gouvernorat ou dans les itinéraires du transport urbain, a annoncé, samedi soir, le ministère du transport et de la logistique.

De même, le département du transport a fait savoir que les augmentations exceptionnelles des tarifs de 50% pour les voitures de « louage », sont annulées et l’ancien tarif en vigueur rétabli.