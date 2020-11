Les nuitées touristiques chutent de 80%, à fin octobre 2020

Le nombre des nuitées touristiques a chuté de 80%, durant les 10 premiers mois de l’année 2020, par rapport à la même période de l’année dernière, alors que le flux des arrivées a régressé de 77%, notamment parmi les européens (-85%) et les maghrébins (-78), a fait savoir le directeur général de l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), Mohamed Moez Belhassine, à l’agence TAP.

Pour ce qui est des recettes touristiques, le DG a indiqué qu’elles ont baissé de 62%, à 1,8 milliard de dinars, contre 4,8 milliards de dinars, en octobre 2019. En euros, ces recettes ont régressé de 60%.Le responsable a rappelé que l’activité touristique représente 14% du PIB et plus de 400 mille emplois. Nous comptons en Tunisie, 876 unités hôtelières, 1354 agences de voyages, 374 restaurants touristiques et plus de 1000 guides touristiques.