Les paiements électroniques en hausse de 19,1% sur un an au premier trimestre 2023 

Selon le dernier bulletin de la Banque centrale de Tunisie (BCT) sur les moyens de paiements en Tunisie, les paiements électroniques (« E-paiement ») ont augmenté de 19,1 % en valeur au premier trimestre 2023 en glissement annuel, atteignant 218,2 MDT, et de 8,6% en nombre, s’élevant à 3,02 M de transactions.

Par ailleurs, le nombre de cartes bancaires et de terminaux de paiement électronique (TPE) s’est accru de respectivement 0,6 % et 2,0 % par rapport à la fin de l’année 2022, s’élevant désormais respectivement à 6,6 M et 33 500. Enfin, les virements ont augmenté de 10,9 % en valeur en glissement annuel, désormais à hauteur de 12,2 Mds DT, et les prélèvements de 13 %, de l’ordre de 5,7 Mds DT.