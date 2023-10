Les pays européens traitent le dossier migratoire de manière pragmatique et odieuse

Mohamed Boucheniba, membre du bureau politique du Mouvement populaire, a déclaré, ce mardi 3 octobre 2023, que « le dossier migratoire est traité à tort et souvent délibérément ».

Boucheniba a ajouté, dans une déclaration sur Express Fm, qu’ « Un dossier comme celui-ci a besoin d’une lecture plus approfondie, toutes les parties concernées doivent se rencontrer, à savoir les pays africains en tant que source de migrants et les pays d’accueil européens », ajoutant que, » l’arrivée répétée de la Première ministre italienne et ses demandes injustes envers la Tunisie ne font que nous ne devrions pas traiter ce dossier de manière sélective, car celui-ci est plus grand que la Tunisie et l’Italie ».

Il a poursuivi: « Il doit y avoir une conférence internationale qui rassemble toutes les parties, au cours de laquelle le dossier est étudié, en commençant par rechercher les raisons », considérant que « les pays européens traitant le dossier de manière pragmatique et haineuse empêchent l’autre d’obtenir les droits les plus élémentaires, ils attirent des compétences et refusent d’accepter le reste du peuple et cette manière sélective de traiter est inhumaine », a-t-il conclu.