Les pharmaciens pourront désormais vacciner selon une décision du ministère de la santé

La décision du ministère de la santé relative à l’autorisation des pharmaciens à effectuer des injections et des vaccinations a été publiée dans le 60e numéro du journal officiel de la République tunisienne.

En vertu du premier article de cette décision, le ministère de la santé a autorisé les pharmaciens à effectuer des injections sur ordonnance pour les médicaments classés aux annexes A, B et C, et sans ordonnance pour les médicaments ne figurant pas dans ces annexes.

Elle autorise également les pharmaciens à pratiquer les injections et les vaccinations dans les mêmes conditions que le premier chapitre, mais sous la responsabilité du pharmacien et à condition qu’ils soit titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle délivré par le ministère de la Santé.

Une attestation d’aptitude professionnelle est délivrée par le Ministère de la Santé aux pharmaciens ayant réussi un examen professionnel qui est l’aboutissement d’une étape d’enseignements théoriques et d’une formation pratique organisés par le Ministère de la Santé à leur profit en coopération avec le Conseil National de l’ordre des pharmaciens.

Dans cette décision, le ministère de la Santé a souligné la nécessité que les injections et les vaccinations aient lieu à l’intérieur des pharmacies, en utilisant du matériel stérile et des seringues à usage unique.

Le ministère a exigé que toutes les injections et vaccinations soient enregistrées dans un registre spécial marqué et paraphé sur toutes ses pages par le pharmacien contrôleur indiquant l’identité du médecin qui a prescrit l’injection ou, le cas échéant, la vaccination, l’identité du patient, le type de médicament, le type de vaccination utilisé et la méthode d’injection ou de vaccination.