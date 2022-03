Les postiers en grève de 3 jours dans tout le pays

Les employés de la Poste tunisienne ont entamé une grève de trois jours, du lundi 21 mars 2022 au 24 mars, dans toutes les régions du pays.

Le secrétaire général de la fédération générale de la Poste Habib Mizouri, a affirmé, mardi sur Mosaïque fm, que cette grève a été décidée après plusieurs mouvements de protestation avec lesquels les autorités de tutelle n’ont pas interagi, indiquant qu’il n’y a pas de place pour la réquisition.

Le syndicaliste s’est élevé contre ce qu’il qualifié d’ « atermoiements » de l’administration et des services de la présidence du gouvernement dans la mise en œuvre des accords convenus, objet du préavis de grève émis il y a quelque temps, soulignant que le syndicat appelle à la publication des statuts et à la mise en œuvre des accords sur certaines primes et des moyens de travail.

Cette grève coïncide avec les échéances de paiement des salaires d’une partie importante des agents du secteur public et des pensions de retraite.