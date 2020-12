Les premiers effets secondaires du vaccin de Pfizer contre le Covid-19

L’agence du médicament américaine, la Food and Drug Administration (FDA) a donné mardi 8 décembre une première analyse des informations que le laboratoire Pfizer lui a transmis sur plusieurs milliers de patients vaccinés.

Les principaux effets secondaires pour de nombreux patients sont de la fatigue, maux de tête, des frissons, des courbatures voire de la fièvre. Quatre personnes ont aussi eu une paralysie des muscles du visage. Mais pour l’agence, il ne s’agit pas d’une part significative par rapport aux 20 000 personnes qui ont reçu le vaccin. Elle estime donc qu’il ne pose pas de problème de sécurité majeur.

Le vaccin est à ARN messager. Il est fait à partir du code génétique du virus. On donne aux cellules un schéma pour qu’elles répliquent une de ses protéines. Une façon d’informer le système immunitaire sur la stratégie à adopter contre le virus. Ce n’est pas pour autant que l’on va modifier le code génétique et devenir des mutants : ce code génétique du virus n’atteint pas le noyau de nos cellules et il a une durée de vie très courte.