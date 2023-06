Les Premiers ministres italien et néerlandais, dimanche à Tunis, avec la présidente de la CE

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, viendra en Tunisie avec les Premiers ministres italien et néerlandais pour discuter des questions économiques et migratoires, a annoncé l’UE, ce jeudi.

Les dirigeants européens rencontreront dimanche le président de la République Kais Saied, et les questions de l’immigration et de la coopération économique et énergétique seront à l’ordre du jour, a déclaré la Commission européenne.

« Il y a un dialogue constructif avec les autorités italiennes sur le dossier tunisien, comme en témoigne le fait que la présidente von der Leyen accompagnera Giorgia Meloni dans ce voyage, a déclaré le porte-parole de la Commission européenne, Eric Mamer, à propos de la mission de dimanche en Tunisie.

« Le fait qu’il y ait cette visite ne signifie pas qu’il y ait un accord avec la Tunisie », mais avec le président Kais Saied « il y aura une discussion sur les différents aspects » des relations et de la coopération entre l’UE et Tunis, a déclaré le porte-parole de la CE.

« Un accord de coopération dans les domaines de l’économie, de l’énergie et de la migration sera au cœur de ces discussions.

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a rencontré Saied à Tunis mardi afin de promouvoir les efforts visant à obtenir un renflouement du FMI pour la Tunisie, tout en soutenant ses efforts pour lutter contre les flux croissants de migrants vers l’Europe.

Elle a plaidé en faveur d’une « approche concrète pour renforcer le soutien à la Tunisie dans sa lutte contre le trafic d’êtres humains et l’immigration clandestine » par l’intermédiaire de l’UE.

Le littoral tunisien est situé à moins de 150 kilomètres de l’île italienne de Lampedusa et constitue depuis longtemps un point de départ pour les migrants, originaires pour la plupart de pays d’Afrique subsaharienne, en quête d’une vie meilleure en Europe.