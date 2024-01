Les projets dans le tourisme coulent à flots

La structure de l’investissement touristique en Tunisie s’est améliorée ces dernières années, bon nombre de potentiels investisseurs ont l’intention d’investir sur 174 dossiers, d’une valeur totale de 556,7 millions de dinars, a révélé le directeur des investissements à l’Office national du tourisme, Mohamed Mehdi Haloui.

Dans une interview accordée à African Manager ar , il a confirmé que la valeur des investissements réalisés au cours de l’année 2023, entrés en exploitation, s’est élevée à 57,5 millions de dinars, principalement représentés par l’ouverture de 6 hôtels, 9 maisons d’hôtes, 3 résidences rurales, en plus de l’ouverture d’un hôtel de luxe et de 4 restaurants touristiques.

Selon ses dires, l’amélioration de la structure des investissements et le succès de la destination tunisienne ont contribué à attirer de grandes marques dans le monde du tourisme, notamment au cours des deux dernières années. Cependant, le volume des investissements n’a pas encore retrouvé le schéma de 2010, principalement en raison des longs délais de vérification des sources de fonds des investisseurs, qui entrent dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent.

D’autre part, en ce qui concerne les projets les plus importants en cours d’achèvement et de programmation au cours de l’année 2024, Haloui a confirmé que la société de mission immobilière « Tradco » a achevé toutes les procédures pour initier la création d’un hôtel 5 étoiles avec un investissement total d’environ 51 millions de dinars, en plus d’un énorme projet dans le Grand Tunis pour l’achèvement de l’hôtel « Marriott // Westin » d’une valeur de 90 millions de dinars, qui est maintenant au stade de la conclusion des procédures nécessaires pour l’obtention des autorisations.

En outre, le responsable a indiqué une intention d’investissement pour mettre en œuvre un grand projet au lac de Tunis, qui comprend un complexe résidentiel et commercial ainsi qu’un gîte touristique, avec des investissements d’une valeur de 55 millions de dinars.

Les projets en cours…

Par ailleurs, la banlieue nord s’étend avec des travaux en cours de l’hôtel « Citesball », d’une valeur de 14 millions de dinars à la Marsa.

Le secteur du tourisme s’est également récemment renforcé avec le lancement d’un vaste projet touristique représenté par un complexe touristique intégré comprenant des résidences touristiques et des espaces commerciaux dans la région de Tabarka, avec un investissement total de 100 millions de dinars.

Parmi les projets qui devraient entrer en service cette année, un hôtel 4 étoiles avec un investissement de 4 millions de dinars sur la rue Jean Jaurès dans le centre-ville, et une auberge de jeunesse sont en voie d’achèvement pour une valeur de 28 millions de dinars.

A Gafsa, l’agrandissement de l’hôtel de « Mamoun » est à un stade avancé et sera mis en service dans les prochains mois, avec un coût estimé à 13,5 millions de dinars.

En plus de ces projets, Mehdi Haloui a indiqué qu’il existe d’autres projets pour compléter les zones touristiques dans un certain nombre de villes, que ce soit dans le nord ou le sud.

Il a souligné que la Tunisie a réussi à attirer des enseignes prestigieuses telles que Radisson Blu, Concorde et Marriott…

Dans ce contexte, il a précisé que l’hôtel Laico Tunis changera de nom pour porter la marque Radisson Blu, dont l’accord a été officiellement signé, sachant que l’hôtel opérait sous la marque « Abou Nawas », puis sous la marque Laico Tunisia.

C’est dire l’attrait qu’exerce la destination tunisienne qui continue d’être choisie pour accueillir des méga projets touristiques, entre autres, celui du bateau touristique au lac qui portera le nom d’une marque bien connue qui entre dans la première Tunisie, la marque internationale MAMA Shelter.

Le directeur de l’investissement de l’Office national du tourisme a déclaré, en outre, que l’hôtel fermé Yadis Morjane dans la région de Tabarka a été acquis par la société d’investissement qatarie Majida, laquelle devrait commencer les travaux de rénovation cette année, dans la catégorie 4 étoiles d’une capacité de 1 100 lits.

Rappelons également que l’hôtel « forêt » d’Ain Draham à Jendouba ouvrira ses portes en 2024, sachant que le coût du projet a été estimé à 3 millions de dinars.