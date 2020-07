Les projets déclarés augmentent de 100% au 1er semestre 2020

Le nombre de projets déclarés a atteint, durant les six premiers mois de 2020, la trentaine avec un coût d’investissement supérieur à 15 millions de dinars, soit une enveloppe d’investissement global de 1280 millions de dinars. Ces projets permettront la création de 7783 postes d’emploi, a indiqué, vendredi, l’Instance Tunisienne de l’Investissement. Elle fait état, ainsi, d’une hausse de 100% en termes de nombre de projets, 107% en termes d’investissement et 134% en termes d’emploi à créer par rapport à la même période de l’année 2019.

Ces projets d’investissement déclarés sont répartis entre opérations de création et enregistrement d’un projet de renouvellement avec un coût d’investissement de 44 MD et 219 postes d’emplois à créer.

D’après l’Instance, le nombre de projets en création a atteint, durant les six premiers mois 2020, 14 avec un coût d’investissement de 699 MDT et 2063 postes d’emplois à créer. Au cours de la même période, le nombre de projets d’extension a atteint 15 avec un coût d’investissement de 537 MDT et 5501 postes d’emplois à créer.

S’agissant de la répartition des 30 projets d’investissement déclarés par secteur, l’industrie a accaparé la plus grande part de lion avec 17 projets d’un coût de 625 MDT permettant la création de 6290 emplois, suivi par les énergies renouvelables avec 8 projets avec un coût de 386 MDT, ce qui générera 150 emplois.

Trois projets dans les services ont été déclarés avec un coût de 104,4 MDT permettant la création de 604 emplois. Pour ce qui est du tourisme, deux projets ont été déclarés moyennant un coût estimé à 164 millions de dinars permettant la création de 739 emplois.

Selon la TIA, les 30 projets d’investissement déclarés pendant les 6 premiers mois de l’année 2020 couvrent 18 gouvernorats. Seize (16 projets) vont être implantés dans les zones de développement régional, soit 53% du nombre total avec une enveloppe de 451,61 MD, autrement dit, 43% du total des investissements déclarés.

Cela permettra la création de 2509 emplois soit 42% du nombre total de postes d’emplois à créer..

Sur les 30 projets déclarés durant les 6 premiers mois de l’année 2020, 7 projets opèrent sous le régime totalement exportateur avec une enveloppe d’investissement global de 358,6MD, soit 28%des investissements déclarés permettant la création de 5101 emplois.

D’après l’autorité, 17 parmi ces 30 projets comportent une participation étrangère pour un coût d’investissement de 832 MD, soit 65% des investissements déclarés et permettant la création de 6331 emplois