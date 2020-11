Les recettes douanières mobilisées par la Direction Générale des Douanes s’élèvent à 5852,8 MDT

Les recettes douanières mobilisées par la Direction Générale des Douanes se sont élevées à 5852,8 millions de dinars, durant les dix premiers mois de 2020, a indiqué son porte-parole, Haythem Zanad, lors d’une conférence de presse tenue, jeudi, à Tunis.

Et d’expliquer que ces recettes concernent essentiellement, les taxes et droits appliqués sur les marchandises par les différents services douaniers ainsi que les amendes infligées dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la fraude commerciale.

Le responsable a, à ce titre, précisé qu’un grand nombre d’infractions douanières et de change ont été relevées. Les saisies consistent principalement, en 11,8 millions de dinars en devises étrangères, 50 kg d’or, 238 kg d’argent, 34 kg de cannabis et de marijuana, 167 mille comprimés de stupéfiants, 4200 grammes de cocaïne et 1000 grammes de héroïne.

Durant les dix premiers mois de l’année, les services de la garde douanière ont également, déjoué 4895 opérations de contrebande et saisi des marchandises d’une valeur de 191,1 millions de dinars compte tenu de la valeur des moyens de transport confisqués, qui s’élève à 104 millions de dinars.

Les recettes générées par la vente des marchandises saisies ont été de l’ordre de 26 millions de dinars, à fin octobre 2020 contre 125 millions de dinars durant la même période de 2019. L’écart est dû, selon le porte-parole de la douane, à la vente en 2019, de quantités importantes d’or que la douane détenait depuis des années et aux difficultés de vendre une partie des marchandises saisies en 2020, en raison de la pandémie de COVID-19.

Il a souligné que les produits alimentaires de bonne qualité sont donnés aux maisons de jeunes et de retraite et aux institutions sociales, en coordination avec l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale.

Il a fait savoir que la Direction générale des douanes envisage de numériser l’ensemble de ses procédures. Elle a, par ailleurs, décidé de moderniser son système informatique SINDA (Système d’Information Douanier Automatisé) et elle est déjà en phase de tri des offres financières pour cette opération, dont le contrat sera conclu en janvier 2021.