Les reconfinements font chuter le prix du pétrole

Les prix du pétrole commençaient la semaine en nette baisse lundi et évoluaient au plus bas depuis la fin du mois de mai, secoués par l’évolution de la pandémie de Covid-19 et les nouvelles mesures de confinement notamment en Europe.

Vers 11H45 à Paris, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier 2021, dont c’est le premier jour d’utilisation comme contrat de référence, perdait 2,16% par rapport à la clôture de vendredi, à 37,12 dollars.

A New York, le baril américain de WTI pour décembre lâchait 2,68% à 34,83 dollars.

En plongeant respectivement de 10% et 11% sur la semaine, les deux contrats de référence ont déjà enregistré vendredi leur pire chute hebdomadaire depuis avril.

« Après avoir passé des mois coincés dans une fourchette étroite autour de 40 dollars le baril, le Brent et le WTI succombent aux pressions baissières », a constaté Stephen Brennock, analyste de PVM.

En cause, « l’aggravation de la pandémie qui aura un impact négatif sur l’activité économique et entraînera une baisse de la demande » de brut, a-t-il complété.

Frappés de plein fouet par la deuxième vague de Covid-19, les pays européens renforcent leurs restrictions, parmi eux l’Allemagne et la Belgique ce lundi. Au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé un nouveau confinement de l’Angleterre à partir de jeudi.