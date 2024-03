L’importation des bananes égyptiennes portera ses fruits dans les jours à venir, dixit OTIC

La banane est un fruit massivement couru et acheté par une grande majorité des Tunisiens. Cependant, une hausse vertigineuse de son coût a été enregistrée, notamment depuis janvier 2022 et cela risque de continuer.

A vrai dire, les gens en achètent surtout pour leurs enfants et c’est malheureux de voir qu’ils ne peuvent plus le faire !

C’est dans ce contexte que l’Office du commerce de Tunisie (OCT) a récemment annoncé l’importation de près de 2000 tonnes de bananes depuis l’Egypte, durant le mois de Ramadan.

Cette nouvelle est réjouissante pour plusieurs citoyens, essentiellement au cours du mois saint, quand on sait que ce fruit a subi une flambée de ses prix et qui ont frôlé les 12DT/kg.

Commentant cette annonce, le président de l’Organisation Tunisienne pour Informer le Consommateur (OTIC), Lotfi Riahi, a salué cette initiative, estimant que cette politique suivie par le ministère du Commerce est très importante pour les Tunisiens et surtout pour maîtriser les prix de vente sur tous les marchés.

« L’importation des bananes de l’Egypte est une mesure nécessaire visant tout d’abord à préserver le pouvoir d’achat des Tunisiens vu la hausse des prix de nombreux produits de base (…) Cette mesure pourrait également faire pression sur les commerçants afin de baisser les prix des bananes africaines » ,a affirmé Riahi dans une déclaration accordée ce mardi 11 mars 2024 à Africanmanager.

Rappelonst que le ministère du Commerce a annoncé l’arrivée des premières cargaisons de bananes fournies par l’Office tunisien du commerce, qui seront vendues à des prix ne dépassant pas 5 dinars le kg à partir du milieu de la première semaine du mois de Ramadan 2024.

En outre, les opérations de promotion engloberont, dans un premier temps, les espaces commerciaux et les points de vente du producteur au consommateur dans les différentes régions afin de garantir l’application des prix fixés.

Ramadan : L’OTIC appelle les Tunisiens à éviter la frénésie des achats

Riahi a affirmé que les équipes de l’OTIC ont effectué une visite aux quelques marchés, au cours de ces deux jours de Ramadan, ajoutant qu’ils ont constaté que tous les produits de base les légumes et fruits sont disponibles en grande quantité.

Par ailleurs, Il a précisé qu’une baisse des prix a été enregistrée pour quelques produits, à savoir (les tomates en conserve, les huiles végétales…).

Sur un autre volet, il a appelé tous les citoyens à éviter la ruée vers les divers produits. « En dépit de la disponibilité de plusieurs produits de base, on a constaté une frénésie d’achat chez le citoyen qui malmène ainsi son budget » a-t-il dit.

Et d’assurer que toutes les opérations de contrôle seront renforcées tout au long de Ramadan, au niveau des différents circuits de production et dans les différentes régions du pays. L’objectif est de garantir la transparence des opérations commerciales et lutter contre la fraude et la spéculation, selon ses dires.

Comme à l’accoutumée, le mois de Ramadan, censé être celui de la piété, connaît une augmentation vertigineuse de la consommation. Une grande dynamique a été remarquée, due essentiellement à l’agitation continue des citoyens à la recherche de produits de consommation (…).