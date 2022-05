Les ressortissants tunisiens à Tripoli appelés à la prudence

Le consulat général de Tunisie à Tripoli a appelé les ressortissants tunisiens en Libye, à la prudence et à éviter tout déplacement et ce, après les affrontements qui ont éclaté, ce mardi matin, dans la capitale et dans d’autres villes.

Dans le même contexte, la mission d’appui des Nations-Unies en Libye a exprimé sa profonde inquiétude quant aux affrontements qui ont eu lieu entre des groupes armés soutenant le gouvernement d’union nationale de Abdel Hamid Dbeibah et d’autres pro-Fathi Bachagha chef du gouvernement désigné par le Parlement.

Il est à noter que le gouvernement parallèle de Bachagha a annoncé avoir quitté Tripoli, quelques heures après le début des affrontements.