Tunisie-Libye : Une délégation de l’UTICA participe au 19e forum des hommes d’affaires et investisseurs arabes les 28 et 29 novembre 2021 à Tripoli

Une délégation de l’UTICA participe aux travaux du 19e forum des hommes d’affaires et investisseurs arabes qui se tient, les 28 et 29 novembre 2021 à Tripoli en Libye.

Plus de 300 personnalités économiques arabes provenant de plus de 25 pays participent à ce forum organisé par l’Union des Chambres Arabes en collaboration avec l’Union Générale des chambres d’industrie, de commerce et d’agriculture de Libye, le ministère libyen de l’Economie et du Commerce et l’Instance générale libyenne d’appui à l’investissement et aux affaires de privatisation et en partenariat avec la Ligue arabe.

Ce forum vise à mettre l’accent sur les opportunités d’investissement et d’affaires et de consolidation du partenariat arabo-arabe que présente la Libye.

Participant aux travaux de ce forum, le président de l’UTICA, Samir Majoul a souligné, lundi, l’évolution importante des relations économiques tuniso-libyennes, exprimant l’attachement des deux pays à réaliser une véritable intégration économique.

Il a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité, pour la Libye, d’instaurer des lois et des législations encourageant l’investissement pour réussir à attirer les investissements de tous bords.