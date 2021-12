Les restaurateurs s’insurgent contre une fiscalité «à deux vitesses»!

Une délégation de la Fédération tunisienne des restaurants touristiques (FTRT) a exposé aux ministres des Finances et du Tourisme les problèmes dans lesquels se débat le secteur, assailli par les retombées de la pandémie du coronavirus et une « imposition qui se dé)ploie à deux vitesses », come l’a souligné le conseiller fiscal de la fédération.

- Publicité-

Ila réclamé l’alignement du taux d’imposition sur celui de 7% auquel sont assujetties les entreprises touristiques, toutes catégories confondues.

La FTRT estime que l’unification de cette imposition au taux de 7% est de nature à renforcer la transparence et à consolider les recettes fiscales de l’Etat.