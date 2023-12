Les restrictions d’importation créeront la pénurie et la hausse des prix 

Sa Abbes, lecteur régulier de notre journal et Tunisien vivant depuis de nombreuses années au Royaume-Uni où il travaille comme sales Export manager pour une entreprise locale, faisait récemment statu fb en réaction à un récent article sur les colonnes d’Africanmanager à propos des dernières restrictions imposées par le gouvernement tunisien sur les importations du fil de fer.

« Imposer des restrictions sur l’importation d’un produit est rarement une bonne idée. La restriction se traduit, se souvent par un manque d’approvisionnement du marché, une hausse des prix, quand ce n’est pas une rupture de l’approvisionnement et une spéculation.

Cela est applicable au fil de fer, dont une restriction à l’importation vient d’être décrétée par le gouvernement tunisien, cela va probablement provoquer une hausse de ses prix, une hausse, qui va impacter le secteur du bâtiment, déjà fortement éprouvé et qui va venir rendre plus cher le coût de la construction en Tunisie et l’éloigner un peu plus de la portée du consommateur tunisien . À qui va profiter cette restriction? Est-ce que celui qui l’a décidée a fait un étude préalable ? », écrivait Abbes