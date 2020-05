Les réunions de la BAD et du FAD reportées

La Banque africaine de développempent (BAD) a annoncé le report de ses réunions et de celles du Fonds africain de développement (FAD) à la date allant du 25 au 27 août 2020 à Abidjan, en Cote d’Ivoire.

Le report de ces conclaves, qui devaient se tenir du 25 au 29 mai courant, est du aux perturbations engendrées par le covid-19, selon des informations publiées par la BAD sur son site électronique.

Prennent part aux réunions de la BAD et du FAD, les responsables des pays membres de cette institution afin d’examiner les rapports et de présenter des suggestions pour la coopération au niveau du continent.