Les révélations de Marcus Cornaro sur le vaccin, et l’aide européenne à la Tunisie

Un crédit européen de 600 M€ à la Tunisie. Le nouvel ambassadeur européen en Tunisie, Marcus Cornaro, l’a annoncé en fin de semaine au chef du gouvernement, avant son départ pour le Qatar à la recherche d’autres crédits, dépôts d’argent ou toute autre forme de concours, pour terminer l’année 2021 sans Shutdown financier.

- Publicité-

La première tranche de ce nouveau crédit de l’Union Européenne, comme l’a confirmé l’ambassadeur dans une interview exclusive à Africanmanager, sera décaissée dans les jours qui viennent, et une 2ème tranche de 300 autres millions d’euros le sera d’ici la fin de l’exercice 2021. « Elles seront quand même alignées sur les réformes économiques et sociales, faites par la Tunisie au FMI » a indiqué l’ambassadeur Cornaro pour Africanmanager. Et l’ambassadeur européen à Tunis de révéler même que l’aide qui a été promise à la Tunisie, en matière de vaccination à travers le système Covax, largement financée par l’Union Européenne, promesse qui sera tenue, « aurait permis à votre gouvernement de vacciner 20 % de toute sa population ». Où est donc allée toute cette aide européenne en matière de Covid-19 ? Pourquoi, aussi, la Tunisie n’arrivait-elle à vacciner 2,4 millions, contre les 0,5 million vaccinés jusqu’au 26 mai 2021 ? Que lui manque-il ? Le vaccin ? L’Europe aurait promis des vaccins pour 20 % de la population tunisienne !

– La Tunisie reçoit déjà plus que tous les autres. Le reste n’est que fausses comparaisons !

Et lorsque nous attirons l’attention de l’ambassadeur européen sur le relativement peu d’aide européenne pour un pays qu’elle présente comme partenaire privilégié et dont le développement de l’économie et des entreprises est étroitement lié à celui d’une Europe qui fait couler les milliers de Milliards euros pour ses entreprises et en oublierait presque son partenaire, sa réponse ne se fait pas attendre : « En PIB par tête d’habitant, toutes les comparaisons démontrent que la Tunisie reçoit le plus parmi les pays du Sud de l’Europe (…). Pour les pays européens, dans la même situation que la Tunisie, Marcus Cornaro estime que « c’est une fausse comparaison, car il faudrait aussi compter avec ce que ces pays européens mettent dans les coffres européens, à travers leurs contribuables »

Et il pose ensuite lui-même la question comme s’il était conscient de la doléance tunisienne : « Est-ce assez ? Je pense que par rapport à la capacité d’absorption [Ndlr : De l’économie tunisienne] et de mise en œuvre [Ndlr : les aides européennes], en phase avec des réformes plus porteuses, on reste dans un bon volume. Mais je me réjouirais d’une capacité décisionnelle, qui manque peut-être encore dans le contexte actuel. Une vraie capacité décisionnelle pour bien suivre les bonnes idées de réformes pour la relance socio-économique ».

– La nouvelle offre de l’Europe pour la Tunisie

Et tout aussi serein que lorsqu’il parlait de l’aide européenne à la Tunisie (Télécharger ici les chiffres), il attire notre attention sur ce qu’il présente comme étant la nouvelle perspective de la coopération Tunisie-EU. « Il y a désormais, aussi, une vraie offre européenne sur la table ; que la relance économique Post-Covid que prépare l’Union Européenne, devrait aussi prendre la Tunisie avec elle, dans des domaines tels que de faire de la Tunisie un premier partenaire de la transformation digitale, l’économie verte comme pour l’électricité aussi. Je pense ainsi qu’il y a un bel éventail de coopération » termine ainsi l’ambassadeur Marcus Cornaro, comme pour replacer la balle dans le camp de la Tunisie qui aura ainsi le choix, soit de courir les aides, soit de prendre le train de la relance avec l’Europe !