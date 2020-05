Les revenus des exportations de fruits ont atteint 9,4 MD

Les exportations tunisiennes de fruits ont généré au cours de la période s’étalant du 2 janvier au 6 mai 2020, en dépit de la baisse des quantités, des revenus de l’ordre de 9,4 MD, soit une hausse de 5,24% par rapport à la même période de 209, selon des données de l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

Les quantités exportées ont baissé au 6 mai de 18,6% pour s’établir à 1166 tonnes contre 1433 tonnes au cours de la même période de 2019, en raison de la fermeture des frontières terrestres et aériennes de certains pays vu la propagation du covid-19.

Le gouvernorat de Sidi Bouzid a contribué à hauteur de 22% aux quantités exportées avec 257 tonnes de fruits primeurs, notamment les pêches (1426 tonnes), les nectarines (93 tonnes) et les abricots (33 tonnes).

Le marché libyen est la première destination d’exportation avec 4,24%, soit des importations de 285 tonnes à l’arrivée du mois de mai contre 735 tonnes l’année écoulée, soit une baisse de 61,2%.

Les pêches sont le fruit le plus importé par le marché libyen avec près de 214 tonnes, soit 75% des quantités exportées , sachant que les exportations de fraises et de nectarines ont grandement évolué aux plans de la quantité et de la valeur en comparaison avec la même période de l’année écoulée pour augmenter respectivement de 109% et 823% et au niveau de la valeur de 108% et 679%.

Le marché russe a contribué à la hausse des exportations de nectarines pour attendre 75 tonnes dont 7,23% tonnes du gouvernorat de Sidi Bouzid jusqu’au 5 mai 2020. Ces exportations ont également bénéficié au marché espagnol et ont consolidé leur positionnement sur les marchés moyen orientaux.

Pour rappel, le groupement interprofessionnel des fruits (Gifruits) a mis en place en coordination avec le transporteur maritime Tuni-ship une ligne maritime directe entre le port de Sfax et celui de Tripoli ce qui permettra d’augmenter le volume des exportations vers Tripoli.