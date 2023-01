Les routes migratoires vers l’Espagne ont diminué de 30% grâce au Maroc, selon Madrid

« Le Maroc est un voisin et un partenaire stratégique pour l’Espagne et l’Europe. Nous partageons entre autres avec le Maroc la gestion et la canalisation de l’immigration clandestine, la lutte contre le djihadisme, l’engagement en faveur du co-développement et un intérêt pour l’Afrique », a relevé le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares dans un entretien à la radio nationale espagnole.

Il a indiqué que la prochaine Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne « sera un moment très important » dans les relations entre les deux pays, assurant que Rabat et Madrid « ont entamé une nouvelle phase avec des bases beaucoup plus solides ».

Les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté de 31% pour atteindre près de 10 milliards d’euros, faisant du Maroc le principal partenaire commercial de l’Espagne en dehors de l’UE, à l’exclusion des États-Unis et du Royaume-Uni, a soutenu Albares.

En plus, a-t-il poursuivi, toutes les routes migratoires de l’Afrique vers l’Europe ont connu une croissance notable, comprise entre 60 et 150%, tandis que celles qui arrivent en Espagne ont diminué de 30% et ce grâce à la collaboration du Maroc.