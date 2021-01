Les Saoudiens quittent la SITS

Dans une « déclaration des opérations significatives réalisées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont liées », la TSB (Tunisian Saudi Bank), vient de vendre presque trois millions d’action de la SITS (Société immobilière tuniso-saoudienne). Ces 2,964.963, rapporteront à cette banque mixte qui ne fait pas trop de profits, presque sept millions de dinars tunisiens (6,997.312 MDT). Les acheteurs, qui n’ont pas été clairement dits dans le communiqué de la Stusid, ou TSB, serait la société Partner Investment qui serait le bras financier de Poulina. Dans un autre communiqué, on apprend que cette dernière a finalement fait l’acquisition de presque 4 millions d’actions de la SITS, pour un total de plus de 9,4 MDT.

- Publicité-

La vente d’action de la Stusid, semble vouloir indiquer que les Saoudiens auraient donné l’ordre à leur banquier de quitter le navire de la SITS, du conseil d’administration duquel ils avaient été auparavant évincés. Cette sortie pourrait en tous cas faire grand bien à cette banque mixte qu’est la TSB. En effet, après le déficit de 2,840 MDT de l’exercice 2019, cette vente redonnera peut-être des couleurs aux résultats de cette institution financière, même si ce n’est pas par l’exploitation. Rappelons que, jusque-là la TSB ou ex-Stusid était actionnaire de la SITS à hauteur de 19 %.