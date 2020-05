Les Showrooms d’Economic Auto de nouveau ouverts jusqu’à 17h

Ben Arous | Lundi 26 Mai 2020



Economic Auto, filiale d’UADH -la holding automobile du Groupe Loukil- et distributeur exclusif de le marque Mazda en Tunisie informe sa clientèle que dès aujourd’hui, tous ses showrooms sont désormais ouverts : du lundi au vendredi ; de 8h00 jusqu’à 17h00.



Rappelons que le réseau d’Economic Auto couvre la zone du Grand Tunis avec deux showrooms :



– Ben Arous : la zone industrielle de Ben Arous, route de Mornag km7.

– Tunis : avenue de Carthage.



La couverture du réseau s’étend aussi à :



– Sousse : la zone industrielle de Akouda, route de Tunis km7.

– Sfax : la zone industrielle Poudrière I, rue Jamel Eddine El Afghani.

– Gabès : Téboulbou, route Médenine Km1.

– Gafsa : route de Metlaoui Km1.

– Bou Salem : immeuble Alyssa sur la route de Tunis Km1.



Tout de même, et au vue des mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre le COVID-19, les services rapides, les ateliers et les comptoirs pièces de rechange continueront à assurer un service avec un horaire de travail minimum du lundi au vendredi allant de 8h00 jusqu’à 14h00.