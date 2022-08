Les sociétés cotées invitées à obtenir leurs propres identifiants d’entité juridique

La société Tunisie Clearing a invité, mardi dans un communiqué, les sociétés cotées à obtenir leurs propres identifiants d’entité juridique (LEI), afin « d’améliorer la transparence du marché et maximiser les avantages liés à l’identification des entités sur le marché financier tunisien et au-delà ».

Le LEI est basée sur la norme ISO 17442 développée par l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO), afin d’identifier de façon claire et unique, des entités juridiques participant à des transactions financières préservant, ainsi, la traçabilité des transactions et garantissant l’amélioration de la gestion des risques, la protection contre les abus et la promotion de la transparence des marchés.

Signalant que 16 sociétés cotées en Tunisie disposent déjà de cet identifiant, Tunisie Clearing a précisé que dans une perspective de normalisation mondiale qui appuie plusieurs objectifs de stabilité financière, l’identifiant d’entité juridique a acquis une importance accrue dans les marchés internationaux et devenu la clé de confiance dans les relations financières.

Le déploiement du LEI favorise une qualité et une précision accrues des données financières de manière globale et les avantages pour le monde des affaires, dans son ensemble.

Les services LEI en Tunisie sont offerts par Tunisie Clearing, en sa qualité d’émetteur officiel de cet identifiant accrédité par la Fondation Internationale des LEI (GLEIF) parmi 39 organismes dans le monde, et disponibles via son site web lei.tunisieclearing.com

Créée le 28 décembre 1993, Tunisie Clearing est Dépositaire Central des Titres et Gestionnaire du Système de Règlement/Livraison des titres. Elle représente un maillon fort de l’architecture sécuritaire et fiable du marché de capitaux en Tunisie et offre un large éventail des services de post-marché titres. Ses actionnaires sont les intermédiaires en bourse et sept banques de la place. Ils participent à parts égales au capital.