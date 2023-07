 Les startups tunisiennes  connectées avec les leaders de la chaîne de valeur laitière

L’événement de courtage, organisé par l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), a eu lieu pendant le PAMED 2023, l’exposition méditerranéenne de la production animale et des produits agricoles en Tunisie. Pendant quatre jours, de nombreuses activités, panels et rencontres B2B ont été organisés.

Le ministre tunisien de l’Agriculture a notamment visité l’espace d’exposition dédié à l’événement TRANSDAIRY ICT Brokerage & Matchmaking, manifestant un vif intérêt pour les solutions innovantes présentées par les start-ups. Le ministre a reconnu le rôle important joué par le projet TRANSDAIRY et l’APII dans la formation et l’encadrement de ces entrepreneurs en herbe.

Des contacts directs ont eu lieu avec les startups afin d’encourager leurs efforts continus à faire progresser les secteurs de l’agriculture et de l’industrie en Tunisie.