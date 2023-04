Pamed 2023, le salon international de la production animale et des produits agricoles du 2 au 5 mai

La 19ème édition du Salon de la production animale et des produits agricoles à l’export se tiendra du 2 au 5 mai 2023, à l’Expo Center Médina, à Yasmine Hammamet. Elle est organisée sous le patronage du ministère de l’Agriculture en collaboration avec plusieurs et plusieurs organisations professionnelles agricoles tunisiennes et salons méditerranéens à l’instar de « SPACE de Rennes » (France), « SIPSA » (Algérie), « FIERA AVICOLA DE FORLI » (Italie) et « FIMA GANADERA » (Espagne).

Le PAMED 2023 est parrainé exclusivement par la société de nutrition animale SNA.

Le PAMED a pu fidéliser durant 18 éditions un nombre important d’exposants et visiteurs professionnels, pour qui le salon est devenu un passage obligé et une référence, pour prospecter le marché tunisien et maghrébin et nouer des partenariats.

L’idée maîtresse de ce salon est toujours d’associer l’amont à l’aval, de respecter la logique filière du salon : de la graine à l’assiette et de la fourche à la fourchette.

Ce salon, rehaussé de la présence de plusieurs exposants tunisiens, maghrébins et européens et africains se confirme comme étant une plateforme d’informations idéale pour tous les acteurs économiques de la filière agricole : une occasion de découvrir une large gamme de produits et services et les dernières innovations des entreprises à la pointe de la technologie.

PAMED 2023 propose un programme d’envergure avec des démonstrations sur site, des visites aux projets pilotes d’élevage ou d’unités industrielles en amont du salon, des espaces de dégustation organoleptique seront réservés aux visiteurs locaux et internationaux qui viendront apprécier une vitrine riche et variée du meilleur de l’offre agricole tunisienne à l’export.

Au programme de PAMED 2023, des animations à l’attention des professionnels, des workshops en ligne et présentielles, des conférences et autres colloques portant sur la thématique du salon.