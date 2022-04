Les technologies Bio/Nano et TIC  font leur entrée dans la chaîne de valeur laitière

L’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Medjez El Bab (ESIM) a lancé en Tunisie les sessions de formation à l’entreprenariat TRANSDAIRY dédiées à la création de Spin-offs transfrontalières spécialisées dans les technologies Bio – nano et TIC appliquées à la chaîne de valeur laitière (CVL).

Ces sessions de formation sont destinées aux chercheurs, PME, start-ups, jeunes et femmes entrepreneurs travaillant sur l’application des technologies Bio/Nano et TIC dans la chaîne de valeur laitière. Grâce aux cours dispensés, les participants auront l’occasion d’acquérir des connaissances spécifiques liées à l’entrepreneuriat et à l’innovation, au transfert de technologies du laboratoire au marché, à la consommation de produits de la chaîne de valeur laitière, à l’internationalisation, au pitching, etc.

Les formations se poursuivront dans les prochaines semaines avec des séries de cours. Les thèmes abordés par ces deux formations consécutives sont les suivants : Stratégie d’innovation, opportunité pour les ACT et les nano-biotechnologies, entrepreneuriat social, création d’entreprise, consommation de produits laitiers, création d’entreprise, durabilité environnementale des DVC, marketing, marques, graphisme, sûreté et sécurité, internationalisation, pitching.