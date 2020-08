Les températures en légère baisse, samedi

Le temps, ce samedi, est passagèrement nuageux sur l’ensemble du pays, les nuages seront progressivement abondants l’après-midi sur le nord avec des cellules orageuses accompagnées de pluies.

Vent du secteur Est sur le Nord et le Centre et du secteur Ssud de faible à modéré qui sera relativement plus fort sur les côtes Nord.

Mer peu agitée sur les côtes Nord.

Les températures en légère baisse sur le Nord et le Centre et en légère hausse sur le Sud.