Les températures encore en hausse cette nuit

La vague de chaleur se poursuivra, pendant la nuit de lundi, 27 juin 2022, et les températures minimales dépasseront de plus de 10 degrés les moyennes normales du mois de juin, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures minimales seront comprises, entre 25 et 32 dans les régions côtières et elles se situeront entre 32 et 38 degrés à l’intérieur du pays.

L’activité du vent nécessite la vigilance près des côtes et au Sud où elle provoquera des vents de sable et de poussière.

La mer sera agitée à très agitée et le ciel sera partiellement nuageux sur le Nord et les nuages seront peu nuageux au Sud.