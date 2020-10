-Les températures maximales varieront de 18 à 23 degrés ce dimanche. Elle seront de 16 degrés dans les hauteurs et atteigneront 28 degrés à l’extrème sud de la Tunisie.

Le temps sera passagèrement, nuageux à très nuageux sur la plupart des régions. Pluies attendues sur le centre et le sud du pays, accompagnées temporairement, de cellules orageuses, elles seront parfois abondantes avec des chutes de grêle, localement.

Le vent sera de secteur nord au nord et de secteur est, au centre et au sud, il sera relativement fort près des côtes nord et faible à modéré sur le reste du pays

