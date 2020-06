Les températures maximales varieront entre 25 et 35 degrés

Le temps sera marqué, lundi après-midi, par une activité nuageuse sur les hautes ouest, accompagnée de pluies éparses, avec possibilité de chute de grêle localement, qui concernera progressivement, certaines régions de l’est, selon l’Institut National de Météorologie (INM).

Le vent sera fort à proximité des côtes nord et sud, et il sera accompagné de tourbollons de sable. Sa vitesse devrait atteindre un niveau de 60 km/h.

La mer sera agitée à très agitée surtout au niveau des côtes de Tabarka, Nefza et Sejnane.

Les températures maximales varieront entre 25 et 30 degrés au nord, au centre et au sud-est, et entre 30 et 35 degrés dans le reste des régions, pour atteindre les 43 degrés à Borj El Khadhra.